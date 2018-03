Le coffret collector de Life is Strange se dévoile avec un unboxing de la version PS4.Une version avec des vinyles 45 tours est aussi disponible sur la boutique de Square-Enix.À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons :-Le jeu-Du DLC's-L'OST sur CD-Un artbookLe tout pour 44€

Like

Who likes this ?

posted the 02/28/2018 at 03:48 PM by leblogdeshacka