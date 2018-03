Les speculateurs, revendeurs et cartmodeur de jeux SNES l'ont dans l'os depuis quelques mois. En effet après Iron Commando (entre 1000 et 2000 euros complet) et Gourmet Sentai (environs 500 euros complet) c'est desormais le jeu de KSS, Majyuuou (entre 500 et 1000 euros voir plus) plus communément connu sous le nom de King of Demons qui va avoir le droit a une ressortie sur SFC le 30 avril via l'editeur Softgarage au prix de 45 euros.Pas de doute que cette version aura aussi le droit a une sortie PAL via JoshProd.Pour ceux qui ne connaitraient pas ce jeu, il s'agit d'un bon ptit jeu d'action sans pretention et trés arcade dans lequel vous jouez un pere allant sauver sa fille dans les entrailles d'un domaine demoniaque. Niveau features vous aurez un gun, la possibilité de vous transformer en monstres au fil de l'aventure et de faire des roulades #darksouls.Un jeu assez difficile puisque votre barre de vie augmente fil de votre score et si vous perdez vos credit vous recommencerez non pas du debut, mais du stage ou vous etes mort mais avec votre barre de vie au niveau 1.Bon bah manque plus que quelques titres comme Magical Pop'n et on est bon.