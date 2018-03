Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Il y avait déjà une Quête à l’effigie du jeu Horizon Zero Dawn. A partir d’aujourd’hui, une nouvelle quête permet d’incarner Aloy, une fois les matériaux nécessaires récupérés.Cette quête sera disponible jusqu’au 15 mars prochain sur Ps4, et vous devrez chassez un Anjanath géant dans la Forêt ancienne, et être au moins au niveau 11. A noter que si vous avez loupé la première Quête, elle reviendra plus tard.De quoi fêter un peu plus les 7.6 millions d’exemplaires du jeu Horizon Zero Dawn…Source : https://blog.eu.playstation.com/2018/02/27/forge-gear-to-play-as-horizon-zero-dawns-aloy-in-new-monster-hunter-world-quest-out-tomorrow/