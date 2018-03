Le titre est, de base, très riche en contenus et en secrets, et il faut s'accrocher pour trouver ses 999 lunes au sein de ses nombreux royaumes. Toutefois Nintendo continue de le soutenir avec une récente mise à jour, et des contenus additionnels pourraient très bien nous être proposés, comme l'a indiqué le producteur Yoshiaki Koizumi à Game Informer (via GamingBolt.com) :



"Il y a beaucoup de contenus dans Super Mario Odyssey. C'était un élément clé pour nous lors du développement : donner aux joueurs un tas de choses à faire. Nous nous sommes surpassés afin de créer autant d'éléments que possible. Je ne peux rien annoncer de précis aujourd'hui, mais bien entendu si nous trouvons une idée très intéressante, nous penserons certainement à faire un DLC."