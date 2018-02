Un être humain aux airs de zombie, un canard et un sanglier anthropomorphes... voici quelques-uns des éléments qui composeront notre troupe dans Mutant Year Zero : Road to Eden, un tactical-RPG fraîchement annoncé par l'éditeur Funcom.Avec son aventure tactique comportant "une trame narrative profonde" dans un cadre post-apocalyptique associée à un gameplay mélangeant la dimension stratégique et les combats au tour d'un par tour d'un tactical façon XCOM à de l'exploration en temps réel et de l'infiltration, Mutant Year Zero : Road to Eden promet un joli programme. Les développeurs de Bearded Ladies veilleront en tout cas à l'appliquer du mieux que possible, notamment en se payant les services d'Ulf Andersson, le designer de Payday, et de développeurs ayant travaillé sur Hitman.Il sera ainsi question de contrôler une équipe de héros mutants, chacun ayant une personnalité marquée, avec entre autres Dux, un canard bavard brandissant une arbalètre et Bormin, un sanglier colérique. Leur objectif commun : parcourir les villes en ruines de la Terre et survivre jusqu'à trouver l'Eden, un lieu qui serait "le dernier havre de paix des anciens au coeur de l'enfer". Comme le montrent les premières images ci-dessous, l'ambiance promet d'être particulièrement sombre avec une patte graphique cartoonesque. Le titre est par ailleurs basé sur Mutant, une série de jeux de plateau ayant vu le jour en 1984, et qui connaîtra ici sa première adaptation vidéoludique. Quant au gameplay, il faudra attendre la GDC de San Francisco en mars prochain pour avoir un aperçu vidéo.Prévu sur PC , PS4 et XboxOne.Images