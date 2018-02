Ajout de Combat en Groupe.

Expansion de la Fonction du Canal rediffusion.

Ajout du Canal joueurs suivis.

Ajout de Recherche de canaux.

Mise à jour de la version des données de rediffusion.

Les rediffusions provenant d'anciennes versions ne peuvent plus être visualisées.

Amélioration du mode Arcade.

Les joueurs peuvent maintenant choisir où aller après l’écran des Résultats à la fin d'un parcours.

Ajout de « Retour à la sélection de personnage ».

Ajout de « Retour à la sélection de parcours » depuis le menu option d'un combat.

Ajout de confirmation lors de la sélection de « Retour à la sélection de personnage ».

Ajout de la fonction vibration de la manette pour indiquer qu'un opposant a été trouvé en Combat d’arène, en Combat classé et en Combat amical.

Amélioration de la performance et de la stabilité du jeu.