La suite de Guns, Gore & Cannoli sortira demain et j'ai eu la chance de pouvoir d'ors et déjà le tester ! Et mine de rien : Ca envoi du lourd, du moins pour les amateurs du genre ^^ !



En plus, le jeu va sortir sur Nintendo Switch (même si la version presse n'est que sur PC pour l'instant), mais un peu plus tard...



Du côté du PC, le jeu sera disponible dès demain sur Steam.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! Même si je suis un peu surbooké ces temps-ci...