Cela fait déjà pratiquement 5 ans que l'on à pas d'informations croncrète sur l'arriver prochaine de l'une des franchises la plus rentable d'Ubisoft, à savoir Tom's Clancy Splinter Cell. Cependant depuis l'E3 2017 le président d'Ubisoft lui même, avait signifié qu'ils n'oublieront pas Splinter Cell et qu'il faudrait attendre pour savoir un peu plus sur le sujet.



Ce qui pourrait laisser croire à une annonce lors de l'E3 2018, du moins c'est ce que laisse entendre le twitter de Markus Sjöland, ambassadeur de Xbox en Suède qui sous entend que les fans pourrait apercevoir quelque chose pendant l'E3 de cette année.



comme on dit : wait and see.