Bonsoir Gamekyo,Aujourd’hui, j’ai finalement craqué. J’en voulais une depuis un moment, surtout, en fin d’année, quand il y a eu une belle promotion sur le modèle S. Mais peine perdue, impossible de la trouver sur mon secteur. Je me suis donc dit que ça serait une One X en ce début d'année.En plus de tout ça, j’avais un bon de 50€ Amazon, j’en ai profité pour m’acheter la manette SoT, elle est magnifique. Avec ceci, PUBG offert, Hello Neighboor et The Evil Within 2. J’ai aussi Sunset Overdrive.J’attends de recevoir mon Quantum Break (avec le code Alan Wake) que j’attends avec impatience.Je suis à la recherche de bon plan pour le Live et le Game Pass. Et si vous pouvez me partager des idées de jeux, je suis à l’écoute.Ça sera peut être pas pour tout de suite, j’ai mal à mon argent actuellement. HahaGT : Noouns