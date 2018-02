Car pas assez puissante au niveau du processeur:Le dev:Un mec dit : "Mais si doom c'est possible, alors Subnautica doit l'être"Le dev répond :

Doom s'appuie principalement sur le GPU, il n' a pas besoin d'un CPU puissant pour fonctionner. Subnautica a besoin de plus de puissance CPU pour son environnement et ses écosystèmes.

posted the 02/27/2018 at 06:20 PM by jenicris