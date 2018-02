Ma bonne résolution pour 2018 était de rattraper mon retard en série et je ne le regrette pas.



J'ai eu 5 bonne séries ou saisons exceptionnel et une énorme déception.



5. Black Mirror saison 4



La saison 4 de Black Mirror, légèrement moins bien que la saison 3. Il y a 2 super épisodes, 2 moyens et 2 nuls. Par contre certains épisodes en 4K Dolby Vision sur Netflix c'est juste magnifique. Une saison à voir.







4. Gomorra saison 3



La saison 3 de Gomorra, une saison plein de rebondissement, sa reste une bonne série avec une bonne ambiance même si quelques épisodes en dessous pour cette saison. La première saison restera comme la référence mais pour l'amour de Naples à voir.







3. Dark saison 1



La série allemande de Netflix, une bonne serie de qualité. Ce n'est absolument pas une serie d'horreur mais un "thriller policier science fiction". Par contre pour bien comprendre, il faut bien retenir les personnages et être concentré. Le dernier épisode une tuerie...vivement la saison 2.







2. El Chapo saison 2



La saison 2 d'El Chapo une bombe.....trop bien, bien meilleur que la saison 1....à voir. En plus, en 4K c'est juste magnifique.







1. Manhunt Unabomber saison 1



Je viens de finir la série Manhunt Unabomber (Netflix - Discovery). C'est une histoire vraie, une excellente serie addicte, difficile de pas vouloir voir le prochain épisode tout suite. Une superbe série de 8 épisodes....aussi en 4K sur netflix. Je redemande des séries pareil.







La grosse deception :



Altered Carbon saison 1



J'attendais la série comme un fou, en 4K Dolby Atmos c'est très agréable à voir mais la série est une déception. Une enquête de flic dans le futur pour faire simple, sans aucun impact, aucun rebondissement,....lorsque le pognon tue une série. La grosse déception de début 2018.