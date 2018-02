Chaque année se tient la Journée Pokémon, une célébration fêtant l'anniversaire de la franchise mais c'est l'occasion pour Pokémon Company par le biais des réseaux sociaux de présenter quelques annonces. Pas de nouveaux jeux bidéo mais plus de fan-services.On commence par Pikachu Talk, l'arrivée de Pikachu sur les appareils Google Home et Amazone Alexa (cependant ce n'est pas encore annoncé en France).Des filtres Bulbizarre, Carapuce et Salamèche sont ajouté "temporairement" à Snapchat.Après avoir ajouté les tenues de sbires de la Team Rocket, Niantic via Pokémon GO participe aussi à la journée spéciale en annonçant des costumes de Red et Leaf de Pokémon Rouge-Feu/Vert-Feuille.Enfin, le dernier film Pokémon "Je te choisis" sera disponible gratuitement via l'app mobile Pokémon TV.Il y a cette vidéo que Pokémon a publié il y a quelques minutes, qui certes pas très originale mais très cool.Bonus pour les nostalgiques des premières heures :