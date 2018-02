Voici une Information autour du jeu Metal Gear Survive :Gamekult vient de tester le jeu et lui attribue tout juste la moyenne avec la note de 5/10. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.gamekult.com/jeux/metal-gear-survive-3050753181/test.html

posted the 02/27/2018 at 05:21 PM by link49