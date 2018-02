Je me tâte à me faire un de ces deux jeux, dans le genre survival horror.Lequel vous me conseillé ?Je suis un gros fan des RE mais l'ambiance de TEW2 a l'air de tout déchirer.L'absence de Mikami en tant que réalisateur se fait pas trop sentir dans TEW2?La vue FPS de RE7 n'est pas trop dérangeante si on est fan de la série?Du coup je sais pas.Merci d'avance.