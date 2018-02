Voici une Information concernant le jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection :Tout d'abord, le jeu sortira bien en version physique en Europe. Niveau prix, il faudra compter plus de 40 euros si l'on se base sur la fiche du revendeur Base.com. Pour rappel, le jeu sortira le 28 mai prochain, sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch...Source : https://www.gonintendo.com/stories/303082-street-fighter-30th-anniversary-collection-getting-physical-relea