Les chiffres

Meilleur note : Wolfenstein II: The New Colossus (XB1) - 88Pire note : DOOM VFR (PC) - 69Meilleur note : The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) - 97Pire note : Flip Wars (Switch) - 53Meilleur note : Bayonetta (PC) - 90Pire note : Valkyria Revolution (PS4) - 55Pour plus de détail : http://www.metacritic.com/feature/game-publisher-rankings-for-2017-releases