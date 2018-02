Voici une Information autour du jeu Yakuza 6 : The Song Of Life :Il est maintenant possible de télécharger la Démo du titre. Celle-ci pèse 36,53 Gb, soit plus que le poids total des jeux Persona 5 ou Monster Hunter World par exemple. Il faudra donc avoir de la place. Pour rappel, le jeu sortira lui le 17 avril prochain...Source : https://gamingbolt.com/yakuza-6-demo-is-a-whopping-36gb