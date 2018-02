Bon. Je vais me faire lyncher comme jamais, mais je viens de jouer à FFXII et... Ouille.







Voici mon historique : J'ai découvert Final Fantasy avec FFX sur PS2, que j'ai pas mal kiffé d'ailleurs. J'ai ensuite adoré FFX-2, où l'on retrouvait Yuna ^^ ainsi que le système de combat de FFX.



Je suis alors retourné sur LE Final Fantasy culte : FFVII, que j'ai découvert très tardivement. Et je ne vais pas vous mentir : Impossible pour moi de tenir 5 minutes sur le jeu tellement il a mal vieillit. Je pense que l'aspect nostalgique joue pour beaucoup pour ceux qui adulent ce jeu, mais il n'est définitivement pas pour moi.



Bref, passé cela, j'ai surkiffé la trilogie des Final Fantasy XIII, avec un système de combat enfin au poil, en temps réel, mais avec de la stratégie ! L'apogée étant Lightning Returns, proposant un monde semi-ouvert (et une fin à la trilogie. Snirf, au revoir Lightning), j'ai d'ailleurs été assez surpris de l'accueil haineux du public sur ce titre ?



Je me suis finalement projeter sur Final Fantasy XV qui est, pour moi, le meilleur Final Fantasy, en terme de gameplay et de technique surtout. Enfin des animations souples sur les personnages quand ils courent, des graphismes à tomber, bref, vous l'aurez compris : J'adore FFXV !



Du coup, comme je vois que tout le monde crache dessus comme pas permis (d'ailleurs, si vous pouviez m'expliquer posément les problèmes du jeu autre que ce fameux chapitre XIII qui font qu'il ne faut surtout pas acheter cette peste), je me suis vu conseiller Final Fantasy XII.



Et ouch. L'ambiance "Star Wars", sur un Final Fantasy, c'est déjà pas mon trip', mais passons. Le début d'histoire est passionant sauf qu'il arrive ce moment. Ce moment où vous devez vous battre : C'est quoi ce système de combat totalement à l'ouest ?



C'est peut être moi, mais je trouve les combats inintéressant, je trouve cela pas naturel de mettre les combats en pause pour sélectionner son ennemis, bref, j'ai l'impression de voir une énorme regression même face à FFXIII, qui était bien plus agréable à jouer (ou FFXV).



Bref, je voulais simplement vous demander : êtes vous sûr de ne pas plutôt être nostalgique de l'ancienne époque des RPG ? Car objectivement, je trouve le gameplay bien plus agréable sur FFXIII & FFXV que sur les autres épisodes (j'ai vaguement joué à FFXIV que j'ai aussi pas mal aimé, mais je ne veux pas payer d'abonnement), et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait de FFXIII, FFXIII-2, FF:LR et FFXV des mauvais jeux (car je commence à me demander pourquoi j'aime les mauvais jeux du coup) ?