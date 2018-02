Précédente fournée de screencaps

Assassin's Creed Origin's, franchement chaque fois que je relance ce jeu je me prends jeu la claque, qu'il est ce jeu, non mais franchement juste magnifique, non mais si le prochain se passe en Chine et qu'il soit aussi magnifique bah je risque d'etre juste OMFGGGGGG!!!!Sur ce quelque screens caps à l'occasion: