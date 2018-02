Voici une Information autour d'un jeu prévu sur Nintendo Switch :Après un an sans nouvelle, on en apprend un peu plus sur le projet de Nico Augusto. Seasons of Heaven est un jeu d'aventure qui sortira sur Nintendo Switch et qui est basé sur une trilogie de romans. Ces livres seront libérés au cours des deux prochaines années et sont connectés d'une manière unique au jeu. Au départ développé avec le moteur Unity Engine, le jeu utilisera maintenant l'Unreal Engine 4, permettant de créer des niveaux beaucoup plus rapidement et avec plus de détails. Actuellement, Any Arts Production finance le projet avec leur propre argent, sans aucun soutien extérieur de la part d'un éditeur et aucun Kickstarter n'est prévu. Le premier roman sortira cette année et le deuxième en 2019, et le jeu sortira sur Nintendo Switch un an après...Source : https://www.gonintendo.com/stories/303013-seasons-of-heaven-team-shares-new-insight-into-story-development