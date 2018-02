article italien eurogamer avec google traduction:"Alors que Microsoft, avec Rare, a concentré ses énergies sur Sea of Thieves, voici une rumeur intéressante sur le Web concernant une possible exclusivité Xbox One.Comme rapporté par Gamereactor.eu, sur ResetEra l'indiscrétion selon laquelle Vanquish 2 pourrait arriver sur Xbox One est apparue. Selon l'initié et journaliste bien connu Marcus Sellars, le jeu est actuellement en cours de développement et serait exclusivement disponible pour le fleuron de MicrosoftLe premier épisode de Vanquish a été développé par Platinum Games avec le producteur Shinji Mikami, qui a ensuite quitté l'entreprise pour créer Tango Gameworks (The Evil Within), les droits de propriété appartiennent toujours à SEGA, donc l'éditeur décidera du sort de la franchise.Nous sommes dans le monde des rumeurs et donc les nouvelles devraient être prises avec la prudence requise en attendant les annonces officielles.Pendant que nous attendons des nouvelles à ce propos, que pensez-vous de Vanquish 2 exclusivement pour Xbox One?"