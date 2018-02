Spike Chunsoft, les créateurs a qui on dois les licence DanganRonpa, Zero Escape : The Nonary Games ou encore Grand Kingdom, vont annoncer 4 jeux qui sortiront en occident à l'occasion du Game Developers Conference qui aura lieu du lundi 19 au vendredi 23 mars à San Francisco, en Californie.



Nous verrons si Ultra Despaire Girls 2 dont ils parlent dans Danganronpa V3 se concrétisera et les autres surprises que ce studio nous réserve !



A vos prédictions

Twitter Spike Chunsoft - https://twitter.com/SpikeChunsoft_e/status/967135150877233152/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo.com%2Fnews%2F802723%2Fspike-chunsoft-annoncera-quatre-jeux-a-la-gdc.htm