Je voulais posté ca hier mais j'ai changé d'avis en me disant que ca servait a rien d'en parler le jeux subit actuellement un beau bashing venant un peut de toute part pour plusieur raison. Vous remarquerez que le jeux est sorti il y a peut et que bizarrement la presse n'a pu communiquer aucun test ou tres peut nous attendons toujorus els test de gamekult, gameblog... JV.COM s'etant deja prononcécertain le deteste parce que c'est un Metal gear sans kojima et pour plein de raison ludique lié a la francise et son histoire en general. ce qui reste quand meme subjectif. Et on va pas rentré dans le debat.D'autre s'en prenne au jeux car il integre des mechanique de microstransaction intégré plutot honteuse c'est le moin que l'on puisse dire. Allant du slot de save payant ( 10€ le slot ) a l'epoque ou nos consoles nous permettent enfin de sauvegarder comme bon nous semble avec 10- 20 -30 sauvegarde differente si l'envi nous envien. MGS fait un retour en arriere payant. Et ce n'est que l'arbre qui cache la foret vu qu'apparement le jeux est rempli de paywall assez curieux sans parler des booster en tout genre a des prix defiant toute logique. Bref une belle machine a fric.Alors si c'etait que ca j'aurai pas fait d'article mais ca va plus loin. Un ou plusieur devellopeur ont joué le jeux facon Kojima en laissant des indice ici et la qui mene a un resultat plutot surprenant et qui en dit long sur l'appreciation qu'il porte a ce jeux.regarder cette videoPour ce xu que ca interesse voici la liste des microtransactions de MGS et pourquoi elle font polemique