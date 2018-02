Voici le Top France allant du 12 au 18 février 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Shadow of the Colossus quitte les différents classements, Bayonetta 2 entre dans les différents classements, Dragon Ball FighterZ et Monster Hunter World sont toujours présents dans les différents classements, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe sont présents dans le classement Nintendo Switch, et ce dernier dans le classement général, et Pokemon Ultra Moon et Pokemon Ultra Sun restent stables dans le classement 3DS, et YSVIII : Lacrymosa of Dana fait son retour dans le classement PsVita…Pour rappel, voici le Top France allant du 05 au 11 février 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Shadow of the Colossus fait son entrée dans les différents classements, Dragon Ball FighterZ et Monster Hunter World sont toujours présents dans les différents classements, Super Mario Odyssey , Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of The Wild sont présents dans le classement Nintendo Switch, et les deux premiers dans le classement général, et Mario Kart 7, Pokemon Ultra Moon et Pokemon Ultra Sun restent stables dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/