Nintendo

Sortie prévue pour le 23 mai 2018 au japon.Lien Amazon Japan précommande:Type A: http://amzn.asia/435s5Ca Type B: http://amzn.asia/j9ef3ja Il y'a 3 éditions:Type A est une édition exclusive à Amazon Japan (2000 exemplaires) et coute 18000 yen (+ tax). Cette édition comprend:- USB memory stick qui reprend le design d'un core crystal et avec numéro de série (un peu à la manière de statuettes édition limité)- 126 morceaux sont dans le memory stick (105 morceaux du jeu, 16 jingle (?) et 5 arrangements au piano) le tout au format Wav 48khz/24bit- Premium box et un livret premium de 120 pages.- Morceau au piano du thème "Where We Use To Be"- Carte de messages (? la source en sait pas plus XD)Type B: c'est visiblement la même chose que le Type A mais sur CD (aussi exclusif à Amazon Japan) et coûte 7800 yen (+ tax). On est sur CD, donc format audio moindre: 44.1khz/16bit.Type C est l'édition standard sur CD (105 tracks) et coûte 4500 yen (+ tax)L'OST standard (105 morceaux donc) sera aussi disponible sur boutiques de téléchargement comme iTunes et co au format audio haute résolution (96Khz/24bit).