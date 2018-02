Switch

J'avais à l'époque déjà terminé le premier Bayonetta que j'avais bien aimé et aujourd'hui la version switch est toujours aussi excellente !Bien que visuellement le jeu ait pris un petit coup de vieux, incarné la belle sorcière fut toujours jouisif !Fun, mise en scène impeccable et une durée de vie correcte (8 h) le jeu reste un must de la catégoriePassons à Bayonetta 2 qui est comme le premier sans les défauts. Le jeu est pour moi l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer ces dernières années.N'ayant pas eu l'occasion de la faire sur Wii U, je ne pouvais pas passer à coter en attendant le 3. Et j'ai bien fait car c'est tellement épique, fun et beau à jouer. Le jeu est fluide malgré le nombre impressionnant à afficher en combat. Le jeu est légèrement plus difficile que le premier et c'est tant mieux. Un seul regret, c'est tellement bon que j'aurais aimé que cela dure un peu plus longtemps (9H).Petit plus, à partir du milieu du jeu je l'ai terminé en costume de Samus et c'est tellement classeMon coup de coeur de ces dernières annéesJ'espère que l'épisode 3 va vite arrivé !Je vais pouvoir passer maintenant à L.A Noire que je vais récupérer cet après-midi. Ma Switch me donne tellement de plaisir que j'ai délaissé ma PS4 et mes 3 jeux en cours ( DBZ Fighters, Shadow of Colossus et MH World)