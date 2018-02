Et quel jeu ce Dragon Quest 7, commencez juste apres avoir finis le 8.J’ai preferer recommencer du debut pour le refaire et j’ai pas lacher ce jeu UNE TUERIEJ’ai kiffer particulierement le casting, lhistoire et les musiquesLong avec pas mal de reutilisation de donjon mais l’ensemble passePar contre impossible a finir sans soluce.J’ai maintenant finis tout les DQ traduis (4,5,6,7,8,9)Et le 7 est clairement dans les meilleur meme si tres longA partir du 6 j’adore , le 4 et 5 jl’ai referait pasPlus qu’a attendre le 11 sur switchEt pourquoi pas des remakes de la trilogieAu final je le conseille sur 3DS il etais a 10€ chez micromania y’a pas lomptempsSi vous avez des questions dites moiPar contre a la fin laissez le The End sans quitter le jeux on dirais les vieux jeux SNES