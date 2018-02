Voici mon Premier Avis sur le jeu Secret of Mana Remake :Tout d'abord, je précise que je n’ai pas fait l’original sur Super Nintendo, et qu’apparemment, il s’agit d’un des meilleurs RPG jamais sortis, j’en attendais beaucoup. Trop, peut-être…Honnêtement, je trouve le jeu assez joli, même s’ils ne sont pas dignes de la Ps4. Les musiques sont aussi agréables. J’ai bien les personnages aussi, que je trouve assez drôles et touchants.Au niveau du scénario, même s’il est correct, il n’est pas je trouve extraordinaire non plus. La traduction est aussi de bonne facture.Passons ensuite aux points négatifs. Le système de combat est vraiment spécial, avec une recharge au niveau des attaques qui ajoute un de ces lourdeurs. L’accès au Menu et à la Magie est je trouve assez brouillon.Au niveau de la difficulté, elle est inexistante pour le moment. Même les boss s’achèvent avec une facilité déconcertante.Et les donjons, qui se résume à quelques pauvres salle et des énigmes d’un niveau maternelle.Bref, c’est pour le moment loin d’être un grand RPG. A l’époque peut-être, mais avec mon regard d’aujourd’hui sûrement pas. Un bon RPG par contre, oui.Au moins, ça me permet de toucher enfin à cette œuvre, que je vais terminer tranquillement, en français. Est-ce qu’il va me marquer ? Je ne pense pas…Source : member15179.html