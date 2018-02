Hop ! Petit avis rapide en attendant un vrai test du jeu ! Donc un jeu vraiment réservé aux fans, très daté (ça tournerait à l'aise sur PS3) avec un CellShading potable, des combos... Inexistants, des combats ininteressants et trop faciles globalement MAIS on a le plaisir de découvrir les personnages du manga, fidèle à eux même, sachant que le jeu suit la trame narrative de celui-ci (en tout cas, au moins la saison 1).Bref, un jeu qui peut faire plaisir aux fans... Mais ça s'arrête là. Ceux qui ne connaissent pas du tout la série, passez votre chemin. Et même en connaissant la série, sachez que l'histoire est vraiment simplifiée...Voilà! Je retourne sur Rime de mon côté, je le trouve sympa au final (sur PS4, via le PS+) ^^ !