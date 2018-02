Depuis l'annonce du prochain Battlefield via la présentation du bilan financier d'Electronic Arts il y a plusieurs semaines, de nombreux fans de la saga y sont allés de leur petit pronostic en évoquant un possible Battlefield Bad Company 3, la Seconde Guerre mondiale ou bien encore la guerre du Vietnam.



Aujourd'hui, une nouvelle information fait frémir le web suite à la mise en ligne d'une image sur l'ArtistStation d'un développeur de DICE. Sur l'image visible ci-dessous, nous avons le droit d'apercevoir un Prototype du PPS-41 qui a justement été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale.

Suite à la mise en ligne de ce cliché, un joueur connu sous le nom Drakesden et qui a fait ses armes aux côtés d'AlmightyDaq, qui a révélé des informations précises sur Battelfield 1 l'an passé, s'est livré à quelques confidences au sujet de ce que proposerait le nouvel opus de la franchise.



Le jeu nous invitera à incarner pas moins de sept nations différentes dès sa sortie :



Grande-Bretagne, États-Unis, Forces françaises libres, Troisième Reich, Royaume d'Italie, Union soviétique et Empire japonais. Pour que tout le monde puisse se tuer en toute quiétude, le jeu proposera pas moins de 10 maps lors de sa sortie et en offrira une gratuitement en guise de bonus dans les mois qui suivent le lancement.



Les accessoires à greffer sur nos armes afin de les améliorer seront de retour pour le plus grand bonheur des perfectionnistes et le suivi du jeu sera encore de la partie avec pas moins de 4 à 5 extensions en préparation. Lors des parties multijoueur, les joueurs pourront choisir parmi les classes suivantes : Assaut, soutien, éclaireur et ingénieur. Les classes d'élite ainsi que les skins pour les soldats et armes seront de la partie afin que le camouflage soit d'une importance capitale dans chaque combat.



Les véhicules auront également une place importante tout au long de nos parties et ces derniers se rapprocheront de ce que nous avons pu voir dans Battlefield 3 & 4. En outre, les véhicules colossaux et le mode Opération reviendront. Bien conscient des critiques reçues sur le dernier opus de la saga, Dice aurait pris le choix de supprimer le système de trajectoire aléatoire empêchant nos tirs d'être rectilignes.



Pour finir, nous apprenons que le jeu serait annoncé dans le courant du mois de mai et qu'une phase de bêta serait disponible dès le mois d'août. Maintenant que vous avez de quoi saliver en attendant l'annonce officielle du titre, nous vous rappelons que toutes ses informations sont à prendre avec précautions, même si elles parviennent d'une personne généralement bien informée.