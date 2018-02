Voici mon Premier Avis sur le jeu Dissidia Final Fantasy NT :Tout d'abord, je trouve le jeu assez beau, du moins durant les cinématiques et les Invocations, car en combat, c'est trop brouillon pour pouvoir juger.Le mode Histoire est juste une blague, vu qu'il consiste en fait à une simple succession de cinématiques, très peu captivantes en plus, pour le moment. Les musiques sont cependant agréables.A la différence des opus Psp, traduits en partie, celui sur Ps4 est intégralement en français.Et à la différence du jeu Final Fanatsy XV, où l'on voit jamais ou très peu les Invocations, là, elles apparaissent souvent et sont de tout beauté.Au niveau des combats, censé être le point fort d'un jeu de combat, c'est trop brouillon et fouillis. Dommage, car les équipes de trois et les cristaux sont une bonne idée je trouve.Et on va terminer par le mode multi. Je préviens juste que je galère à chaque fois pour trouver des adversaires, et que quand j'en trouve un, je regrette amèrement.Ça rame à mort, les mouvements sont saccadés et les combats sont encore plus brouillons. Après, j'avoues que ça vient peut-être de ma connexion.Pour moi, c'est le premier jeu de 2018 à éviter. Il y a carrément mieux à faire, et pas qu'un peu...Source : member15179.html