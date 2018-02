Le temps passe si vite, qu'on oublie que la petite Switch fêtera déjà son premier anniversaire la semaine prochaine. Contrairement aux fêtes d'anniversaire de la Wii U qui fut réservé aux abonnés absents, la Switch elle, a réussi à bien s'entourer, très bien même.En effet, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendu en seulement 1 an, soit plus que la Wii U en 5 ans, la Switch a réussi à faire oublier l'échec cuisant de la Wii U en s'imposant comme la console la plus rapidement vendu dans l'histoire de Nintendo. Son succès à pris littéralement tout le monde par surprise, aussi bien Nintendo lui-même que les développeurs. Les raisons de son succès cinglant sont multiples : concept de la console hybride abouti et terriblement efficace, une communication agressive et claire, un line-up de jeux de première année exceptionnelle, et surtout, le retour remarqué des éditeurs tiers ( même si pour l'heure on se contentera essentiellement de portages... ) tout le contraire de la Wii U, qui a peiné comme il en a sué pour se lancer dans la guerre des consoles.Mais alors que la forme de 2018 se dessine progressivement, autant du côté de Sony que de chez Microsoft, Nintendo n'a pour l'heure pas annoncé grand chose de fou-fou du côté de son line-up à part quelques rares exclusivités et quelques jeux indés. Mais du coup, est-ce un signe qu'à l'occasion de son anniversaire, on pourrait enfin s'attendre très bientôt à du très lourd en perspective ? 2018 s'annonce comme une année très décisive pour la Switch, et ça Nintendo le sait parfaitement, mais qu'attend t-il pour pouvoir lever le voile sur l'horizon de la console en 2018 ? Cette semaine serait le moment parfait pour balancer un Direct général spécial anniversaire ( cette initiative a du sens ) pour pouvoir relancer la Switch sur le devant de la scène. Plusieurs indices plus ou moins crédibles semblent confirmer cet idée...- Il y a d'abord ces tweets du compte officiel Pokémon qui semblent inaugurer un compte à rebours vers une possible annonce concernant l'avenir de la franchise. En effet, le 27 février marque le Pokémon Day, une célébration annuelle non-officielle ( du point de vue politique ), et chaque jour le compte publie un petit descriptif et surtout un chiffre. 6-5-4... ceci est plutôt intriguant non ?Preuve dans le lien https://www.twitter.com/Pokemon - Encore un indice lié à Pokémon ( et peut-être au Nintendo Direct ), et c'est en se basant sur un dépôt de marque de la Pokémon Company qu'on apprend qu'une possible annonce concernant le prochain opus pourrait être faite le 1er Mars, une date très proche de la date de sortie originelle de la Switch. Coïncidence ?- Attention, cette fois c'est Eurogamer qui est venu en quelque sorte mettre son grain de sel. Tom Phillips, une figure éminente du site, qui pour rappel avait confirmé les rumeurs de l'implication de Bandai Namco sur Metroid Prime 4, a récemment posté un tweet concernant les rumeurs sur un Pokémon Direct. D'après lui, il ne faudrait pas s'attendre à un Pokémon Direct, mais c'est surtout la façon dont il ponctue le mot Pokémon qui interroge. Sait il probablement quelque chose sur la forme du prochain Direct, ou au contraire il affirme à demi-mot qu'à la place, on aura un Nintendo Direct " général " cette semaine ?- Si on recherche " Kirby Star Allies Demo " sur Google, une publicité apparaît indiquant la sortie d'une démos pour le 4 mars, alors que rien n'a été officiellement confirmé de la bouche de Big N, il est probable qu'une annonce soit faite là-dessus pendant le théorique Direct de cette semaine qui pour rappel pourrait coïncider avec l'anniversaire de la Switch...- Appuyons maintenant sur des indices qui sont en réalité caché dans la version Switch de Bayonetta 2, Liam Robertson un insider récurent dans l'industrie vidéoludique, aurait trouvé grâce aux Amiibo deux easter eggs possiblement liés à Bayonetta 3 et Super Smash Bros sur Switch. Récemment, Emily Rogers, elle aussi insider récurente dans l'industrie vidéoludique, aurait affirmé qu'une version Switch de Smash Bros sera annoncé et commercialisé cette année, même si elle ne sait pas si c'est un portage deluxe des versions Wii U/3DS ou une suite à part entière...- Et enfin, rappelons nous qu'en janvier dernier, un analyste a prédit que Nintendo tiendrait un gros Direct ce mois-ci avec de grosses annonces. C'est sûr qu'après la douche froide ( pour certains ) que furent le Direct Mini de janvier, ces propos relève d'un certain sens et qu'il faudrait définitivement s'attendre à un Direct en mars, ou au pire, on aura au moins un avant l'E3, qui ouvrira ses portes dans déjà moins de 4 mois...Enfin bref, il y'a beaucoup de spéculations sur ce qui pourrait probablement devenir une réalité concernant la forme des célébrations de l'anniversaire. Si l'idée d'un Direct spécial anniversaire semble tenir du bon sens, il faut toutefois se rappeler que jusqu'à présent, Nintendo n'a jamais organisé de Direct spécial anniversaire pour leurs consoles. Au final faudrait peut-être s'attendre tout simplement à un tweet de remerciements et une vidéo rétrospective sur sa première année mais sans plus...Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais et Nintendo pourrait logiquement confirmer la démarche en faisant une annonce au pire d'ici demain. N'empêche, cette semaine devrait promettre beaucoup, puisque qu'on a le live consacré lui aussi au premier annniversaire de Nier : Automata, alors probable annonce d'une version Switch justement, ou bien plus encore ?Et vous, croyez vous qu'un Direct spécial anniversaire pourrait être une initiative logique de la part de Nintendo, sinon qu'attendez vous de voir pendant le Direct ? Et puis, qu'est-ce que vous en tirez vous de la première année de la Switch ?