Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Au Japon, les packs Nintendo Labo seront vendus avec un code de téléchargement via My Nintendo, aussi bien pour le kit Variety que le kit Labo. Pour chaque kit, il faudra 1,2 Go d'espace libre sur sa Nintendo Switch pour pouvoir le télécharger. Il faudra donc faire de la place...Source : https://nintendoeverything.com/my-nintendo-store-will-sell-nintendo-labo-kits-with-download-codes-file-size/