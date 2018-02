Mon projet serait de monter un PC uniquement dédié aux consoles Sega.



Pour Nintendo j'en est pas l’intérêt car la Wii U fait tourner l'ensemble des consoles de la marque hors 3DS donc elle fait déjà parfaitement son travail.



Pour le PC ce serait un Dell Optiplex SFF avec CPU Quad Core (i5 2400/2500/3470) et une GT 1030.



Pour l'interface ce sera surement Launchbox customisé par mes soins.



Pour le reste tout est déjà prêt. J'ai l'ensemble des romset Euro/Jap/US, j'ai convertis les jeux Sega CD/Saturn/Dreamcast au format CHD et les contenus sont prét (jaquettes, vidéos etc).



Il y aura surement une partie hors consoles Sega avec les jeux sortis sur Gamecube, DS, PS2 et PC.



Est-ce intéressant ? Avoir une configuration all-in-one comme on en trouve sur youtube (genre Hyperspin) m’intéresse pas du tout car trop usine à gaz et pas mal de supports inutiles.



Ce qui serait sympa c'est qu'en bonus on puisse accéder aux CD de démos Saturn/Dreamcast, les CD Bonus, des documentaires, des publicités. En gros une sorte de musée dédié à la marque.