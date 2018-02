Vidéo de qualité moyenne du Magic Monaco 2018, mais un trailer plus complet, avec les célèbres QTE. Bémols pour moi : Ryo encore figé du visage et à mon avis le jeu a besoin encore d'une bonne année avant de sortir. Pour le reste, on retrouve la magie des vieux je trouve. La DA me plait vraiment, beaucoup moins formatée que de nombreuses licences, avec une petite pate Sega de la grande époque.