Voici une Information autour de la console qui devrait succéder à la Ps4 :Selon Mat Piscatella, analyste de NPD, la Ps4 ne devrait pas baisser au niveau de ses ventes en 2018, et en 2019, bien que moins fortes, ses ventes devraient être conséquentes. Il ajoute qu’il pense que la Ps5 devrait sortir en 2020, ce qui fait écho aux prédictions de Michael Pachter du cabinet Wedbush Morgan. Pour finir, il ajoute qu’il estime que c’est inutile pour Sony de sortir la console qui succèdera à la Ps4 plus tôt, vu les ventes de cette dernière…Source : https://gamingbolt.com/ps5-forecasted-for-2020-launch-ps4-sales-will-likely-be-great-in-2019-but-down-from-2018-npd-analyst

posted the 02/24/2018 at 09:04 PM