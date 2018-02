Tout ce que l'on retiendra concernant Past Cure est qu'il est tout simplement affreux. Les bonnes intentions n'ont pas le pouvoir de faire un bon jeu. C'est aux développeurs que revient cette tâche. Et Phantom 8 Studio n'est tout simplement pas parvenu à son objectif jeu de qualité à petit budget - donnée dont le joueur n'aura... cure. Le collectif allemand est à des kilomètres de sa cible. Il a accouché d'un nanar vidédoludique comme on en voit de moins en moins. Autant d'un point de vue narratif que ludique, il n'y a malheureusement rien à sauver.+ On aimeLe rendu des pompes du héros qu'on aperçoit parfois en gros plan.Au moins, il n'est pas bien long.- On n'aime pasRéalisation globalement médiocre.Gameplay atroce et redondant.Pouvoirs limités et sans intérêt.Trame expédiée et personnages hideux.Dialogues risibles et acting amateur.Même les checkpoints sont mal pensés.