Bon bah maintenant il reste que la créme de la créme dans la saison 3 de SFV!!!Falke qui a l'air classe et mature, se battant avec un Baton ça risque d’être trop cool.Cody qui à l'air juste giga classe de la mort que jamais, apparemment il serait devenue maire, à voir comment il va se jouerG, le perso que j'attends le plus de la saison, et puis ça sort des cliché Beau gosse / Fille sexy ect(pas que ces derniers soit mauvais hein). Apparemment G serait président (de? peut être l'organisation la ou bossait Q)Et enfin, le seul, unique et légendaire Sagat, qui bien que je suis pas particulièrement fan comme beaucoup, mais c'est put*** de SAGAT, Monsieur Tiger, Tiger, Tiger,Tiger, Tiger... On l'aime et on le respecte tel qu'on soit haha (Sinon anecdote, Sagat est le perso contre lequel j'ai le plus galérer dans Arcade Mode VS IA, ce perso m'a fait découvrir qu'il y'avais meme des voix enregistrer dans le jeu genre "Battle fourty two/42")Je vous laisse avec ce thème déjà culte de Falke: