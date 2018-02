Voici des Rumeurs concernant le jeu Soul Calibur VI :Le roster complet serait composé de 22 personnages, plus 6 prévus en DLC. Parmi eux, il y aurait Hwang, Talim, le père adoptif de Grøh s'appellerait Friderich, l'amant de Maxi serait Jacker et Roronoa Zoro de la Saga One Piece apparaitrait en tant que guest. 3 des 6 personnages qui sortiraient en DLC seraient Zasalamel, dévoilé il y a peu, Cervantes, et un personnage féminin. En attendant que tout cela se confirme…Source : https://gamefaqs.gamespot.com/boards/228815-soulcalibur-vi/76350190