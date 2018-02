Hello !

Ceux qui ont acheté UNIST ou qui étaient intéressé par le jeu, j'ai crée un discord de versus géneral, axé sur les jeux moins populaire (KOFXIV, UNIST, Blazblue, etc..) même si ca empeche en rien de jouer a dragon ball, ou sfv. Mais ça vise à une ouverture d'esprit au plaisir du jeu de versus, qui est infiniment profond et plaisant, du coup on touche un peu à tout.

On est une 40aine, et le discord est assez recent, donc neuf on va dire communautairement parlant même si ca veut rien dire HAHA



Voilà le lien : https://discord.gg/ywVkhwu



Voilà, ramenez vous, peut importe le niveau ou les jeux auquels vous jouez on s'en fiche on apprend entre nous, et on s'éclate, si vous voulez un groupe tranquille MAIS actif pour doser de temps en temps qui vise pas l'eSport. ^^