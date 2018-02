Voici une Information concernant le jeu Metal Gear Survive :Digital Foundry donne son analyse ici :Au niveau des résolution :Xbox One : 1280 x 720 (720p)Ps4 : 1600 x 1080 (1080p avec résolution horizontale réduite)Ps4 Pro : resolution reconstruite à partir d'une résolution plus basse/demi-verticale dans des images fixes (environ 1088 x 1440)Xbox One X : 2560 x 1440 (1440p)Au niveau des framerate :- Ps4 Pro/Ps4/Xbox One : 60fps 90% du temps avec des chutes- Xbox One X : Presque toujours en dessous de 60fps. Seulement 60fps si vous regardez au sol.La version Xbox One X est la meilleure version en raison de la résolution, pour le reste...Source : https://www.resetera.com/threads/digital-foundry-metal-gear-survive-ps4-pro-xbox-one-x.25264/