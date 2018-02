Yo !



J'avais lâché Youtube un moment, j'regardais notamment des vidéos axées sur le fun, mais plus rien ne m'branchait vraiment et puis un jour je suis tombé sur des vidéos de jeu VR, notamment L.A Noire et Star Trek, et bordel, les gens sont tellement cons... =')



Je voulais vous faire partager ces moments bien délirants où la situation normalement sérieuse devient totalement ridicule ! Coup de coeur à 6 min 36 dans cette première vidéo !







Un peu de L.A Noire pour continuer :