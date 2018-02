Blizzard fidèle a lui même respecte donc ces dates et habitudes, et comme l'année dernière a la même période pour Orisa, Blizzard a commencer se teasing pour le prochain hero via twitter.



https://twitter.com/PlayOverwatch/status/966840037093523456



On y découvre le rapport fait par Ana lors d'une mission appelée "white dome" lors de la quelle, elle même, Torbjorn, Reinhart et un certain soldat Emre Sarioglu serais en mission en turquie contre les omnic du Null sector. Si la mission ce passe bien (pas de perte civiles) on y apprend que c'est içi que Torb a été blessé et a perdu surement son bras et son oeil, alors que Reinhart légèrement blessé a lui, sauvé Torb, et a été recommandé pour une médaille.



un peu de tri:



- Les événement se passe avant le démantèlement d'overwatch mais après uprising.



- On découvre comment Torb a été blessé.



- un nouveau soldat turc Emre Sarioglu est cité. Emre est un prénom courant en Turquie et veut dire "Ami".



- tout porte a croire que Emre pourrais être le 27 eme Héro, mais il pourrais aussi être un fausse piste comme Efi pour Orisa.



- Si Emre est une fausse piste le prochain héro pourrais être celui responsable de se qui arrive a Torbjorn.

overwatch twitter