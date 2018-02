Le coffret The Lord of the Rings est juste magnifique avec des vinyles rouges qui pète bien je trouveLe coffret regroupe uniquement les musiques de La Communauté de l'Anneau.Cette édition sera limitée à 5000 exemplaires monde.A l'intérieur, nous retrouverons:-5 vinyles rouges pour 37 pistes-Une map de la Terre du Milieu-Un livret avec des photos ainsi que des notesLe tout dans un magnifique coffret en forme de livre.Par contre, le prix fait très mal 180€ (je pense qu'il y aura une baisse de prix avant la sortie). Il est moins cher aux US.Un beau coffret vinyle pour Mad Max est aussi prévuJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Lord of the Rings (Coffret 5lp) 180€ Mad Max Trilogy 97€ The Fly 46.20€[url=http://amzn.to/2ovrPma ][/url] 6.95€ Détective Pikachu 31.50€