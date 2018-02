Konami, et malgré les critiques, sort son Metal Gear Survive. Entre mélancolie et désespoir, je me lance dans le test qui déchire mon coeur de fan...



Le but du jeu est donc : survivre. Il est nécessaire de chercher de la nourriture et de l'eau, de toujours se nourrir et de prendre soin de ne pas courir trop vite et avoir toujours un peu de “vigueur». Il existe un système d'artisanat très complexe avec de nombreux matériaux à collecter et à utiliser pour fabriquer de nouveaux objets de différents types et tailles.







En outre, le jeu dispose d'un système de progression et de personnalisation de notre personnage. Vous pouvez le créer avec l'apparence que vous voulez et au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, améliorez ses attributs et acquérir des compétences via un arbre de talent. Tout est bien formaté , fait pour que l'utilisateur passe des heures et des heures à jouer. Pour enfin s'ennuyer à mourir !







Et vous ? Que pensez-vous de ce soft ?!



Ma vidéo récap :





Test de Metal Gear Survive - https://www.youtube.com/watch?v=f9uwaHIEja4