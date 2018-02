Major Nelson commence à teaser les jeux qui seront disponibles dans le XBOX Game Pass du mois de Mars.Le XBOX Game Pass accueillera 8 nouveaux jeux et nous connaissons déjà le premier.Le jeu Rise of the Tomb Raider est sortie en 2015 sur XBOX One et un an plus tard sur PS4.Perso, je trouve que Rise of the Tob Raider est une tuerie (d'ailleurs j'ai pas fini le jeu à 100%)