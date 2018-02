Voici une Rumeur concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Selon le membre à qui l'on doit les fuites sur le jeu Soul Calibur VI, les personnages en DLC Season 1 seraient : Broly, Bardock, Goku Normal, Vegeta Normal, Vegito Blue, Zamasu fusionné, C-17 et Cooler. Ils seraient tous sortis en juillet prochain.Les personnages en DLC Season 2 seraient : Tapion et Gogeta, Muten Roshi et Videl avec le Grand Saiyaman, Raditz et Zarbon, Kale et Caulifla avec la fusion Kafla...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-ball-fighterz-season-2-dlc-rumor.25354/