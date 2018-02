Les Sans-cœur

Sora, Donald et Dingo traversent les mondes en combattants différentes entités. Des ennemis de plusieurs espèces qui existent pour plusieurs raisons.Pour vous préparez à Kingdom Hearts III, je vous explique donc qui sont les ennemis classiques que nos héros devront affronter. Mais avant, un petit point sur ce qu'est un cœur dans cet univers.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Les créatures emblématiques de la saga.Incarnation des ténèbres en nos cœurs, et donc des ténèbres qui obscurcissent le monde depuis son origine. Bien qu'ils naissent dans les cœurs, eux n'en ont pas, d'où leur nom.Lorsqu'un cœur succombe aux Ténèbres ou est volé par un Sans-cœur, un autre Sans-cœur est créé. Plus le cœur était obscur, plus le Sans-cœur est puissant.Ils vivent et se multiplient en dérobant les cœurs d'autrui et sont sans loi, ni maître mais s'allient toujours au plus fort.Les Sans-cœur Matrice, appelés Pur-sang apparaissent lorsqu'un cœur se soumet aux Ténèbres. Ils se trouvent plus fréquemment aux endroits qui sont situés dans le Domaine des Ténèbres là ou est bloquée Aqua depuis les éventements de Birth By Sleep.Les Sans-cœur de type Emblème ont été créés par la machine qu’avait fabriquée Xehanort. Ils se comportent exactement comme leurs collègues Matrices, mais sont reconnaissables à l'emblème qu'ils portent, apposé par leur créateur.Bien qu'ils s'attaquent à toute personne dotée d'un cœur, ils ont une attirance particulière pour les cœurs purs.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Un Simili est ce qui subsiste après que le cœur de quelqu’un ait été consumé par les Ténèbres et ait donné naissance à un Sans-cœur.Les Simili génériques apparaissent pour la première fois dans Kingdom Hearts II, mais les Simili supérieurs – Naminé et des membres de l’Organisation XIII – apparaissent pour la première fois dans Kingdom Hearts: Chain of Memories. Les Simili possèdent un corps et une âme, mais pas de cœur.Le cœur est responsable des émotions. Ainsi les Simili, étant dénués de cœur, ne peuvent pas en ressentir. Une personne ayant conservé son corps et son âme mais pas son cœur est comme une coquille vide, inerte, tel Kairi dans Kingdom Hearts premier du nom ou Ventus depuis les événements de Birth By Sleep.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Les Nescients sont une race d'ennemis créés par Vanitas et profondément liés à lui, ils sont la matérialisation d'émotions négatives et ignorent tout de la vie. Ils sont désignés par Yen Sid comme perturbant l'équilibre entre la Lumière et les Ténèbres, et donc semblable aux Sans-cœur et aux Simili.Plusieurs races de Nescient existe. Des objets, des animaux, des humanoïdes, etc... Le signe distinctif qui rapprochent ces différentes races de Nescients sont leurs yeux rouges. Ces derniers montrent les émotions incarnés par ces créatures.Lorsque les Boss Sans-cœur et Simili sont vaincus, ceux-ci disparaissent dans une explosion de Lumière, alors que les Boss Nescients sombrent dans des flammes obscures.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Les Avale-Rêves peuvent êtres des ennemis et des alliés. Peuplant le Domaine des Rêves, qui est vide de tous Sans-cœur, ils sont séparés en deux catégories : les "Cauchemars" et les "Esprits". La différence entre ces deux races est plus légère que dans les autres sortes d'ennemis, se limitant à la forme des yeux, la couleur globale et l'apparence de l'emblème.