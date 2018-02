Hello tout le monde,Nouvelle vidéo aujourd'hui et on parle du tout nouveau jeu de Cellar Door Games, Full Metal Furies. Ils sont à l'origine les papas du très réputé Rogue Legacy.Une pépite indépendante orientée multi coop et qui propose un challenge appréciable mais pas dénué d'intérêt.Il est complet, bien ficelé et ses mécaniques font mouches sans arrêt. Un très grand jeu indépendant en ce début d'année 2018 à faire absolument !L'avez-vous essayé, fait, en projet ? Dîtes nous votre ressenti sur ce titre.