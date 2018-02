Le remake du Persona-like Caligula Overdose (The Caligula Effect Overdose en US) de Furyu (The Legend of Legacy/ The Alliance Alive) a aujourd'hui le droit a 2 nouvelles video.La premiere etant un trailer du jeu sur PS4 qui sortira le 17 Mai au Japon (et qui aura le droit a 2 modèles de PS4 collectors), la seconde un trailer (voir l'opening) de l'animé qui sera diffusé en Avril.